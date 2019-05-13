المانيا: نراقب باهتمام متزايد الانتخابات الأوروبية خشية أي تدخل روسي

قالت الحكومة الألمانية الاثنين إنها “تراقب باهتمام متزايد مخاطر تدخل روسي أو حملة معلومات خاطئة مصدرها روسيا للتأثير على الانتخابات الأوروبية التي ستجرى في أواخر أيار/مايو الجاري”.

وأعلن “المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل” شتيفن سايبرت لصحافيين “لا يمكنني الآن الحديث عن حالات واضحة لكن الاهتمام المتزايد بهذا الموضوع بات منذ وقت طويل ضروريا”، وتابع “نحن نقوم به بالفعل في ألمانيا كما على المستوى الأوروبي”.

وأوضح المتحدث “اهتمامنا المتزايد ليس بدون أساس، نراقب من كثب أنشطة من مصادر دولية مختلفة على الانترنت روسيا جزء منها”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية