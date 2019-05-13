“تجمع العلماء”: لتمتين الوضع اللبناني بإقرار موازنة شفافة لا تطال الفئات الفقيرة

دعا “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان الى “تمتين الوضع اللبناني من خلال إقرار موازنة شفافة لا تطال الفئات الفقيرة وتذهب نحو استعادة حقوق الدولة في الأملاك البحرية والنهرية والضريبة التصاعدية على الفئات الغنية”.

وأشاد التجمع في بيان له “بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإعلان رفض الاتصال بدونالد ترامب ودعوته للتراجع عن العقوبات التي اتخذها قبل بدء أي محادثات”، ولفت الى ان “لإيران الحق باتخاذ الخطوات الدفاعية التي تكفل أمنها وحقها كاملا وتمكنها من تصدير نفطها دون أية ضوابط وموانع”.

من جهة ثانية، استنكر التجمع “إقدام نحو 38 مستوطنا باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك اليوم بحراسة معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة لشرطة الاحتلال الصهيونية”، واعتبر أن “استمرار هذه الانتهاكات ستكون نذير انتفاضة جديدة ونشد على أيدي المرابطين في المسجد الأقصى لمواجهة هذه الانتهاكات بكل ما أوتوا من قوة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام