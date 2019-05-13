لافروف: طهران تملك حق تعليق تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني بشكل جزئي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2019 - 18:55

لافروف: طهران تملك حق تعليق تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني بشكل جزئي

منذ 60 mins 13 May، 2019
أخبار موقع المنار

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