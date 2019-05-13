لافروف: طهران تملك حق تعليق تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني بشكل جزئي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2019 - 18:55
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وزير الخارجية الروسي اثر لقائه نظيره الصيني: متفقون على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا ومواصلة مكافحة الارهابيين
سيرغي لافروف: من حق ايران توقيف التزاماتها بالاتفاق النووي اذا لم تلتزم كل الأطراف ونعول على تسمك الأروروبين به
الحكومة الألمانية: نبذل جهودا مع شركائنا الأوروبيين للإبقاء على قناة دفع قانونية تحافظ على التجارة الشرعية مع ايران
بروكسل: وزير الخارجية الأميركي يبحث مع المسؤولين الأوروبيين تطورات الاتفاق النووي الإيراني بعد تجديد العقوبات
رئيس جمهورية القرم: علاقتنا مع سوريا متينة وبرامج التبادل التجاري بشأن المنتجات الغذائية والصناعية دخلت حيّز التنفيذ
الخارجية السورية تدعو مجلس الأمن الى تحمل مسؤوليته بوقف اعتداءات "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة أميركيا بحق المدنيين
الجيش السوري يسيطر على قرى التوبة والشيخ ادريس وجب سليمان في ريف حماه الشمالي الغربي
الجيش السوري يسيطر على قرى الهواش وتل هواش والجابرية في ريف ادلب الجنوبي الغربي
الدفاع الروسية: عودة 984 شخصا من اللاجئين الى سوريا عبر المعابر الحدودية مع لبنان والأردن
فرنسا: القضاء يوقف امرأة ابعدت من تركيا بتهمة الانضمام الى تنظيم داعش الارهابي مع زوجها الذي قتل في سوريا
المرصد المعارض: وفاة 295 طفلا منذ مطلع العام بمخيم الهول الخاضع لـ" قوات سوريا الديمقراطية" بريف الحسكة الجنوبي الشرقي
المطران عطاالله حنّا: إعلان ترامب لن يغيّر من هوية الجولان السوري المحتل وتوسيع المستوطنات لن يشرّع الإحتلال
مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ويقومون بجولات استفزازية في باحاته بحماية شرطة العدو
مستوطنون صهاينة يقتلعون عشرات أشجار اللوز من اراضي الفلسطينيين قرب بلدة يانون جنوب نابلس بالضفة المحتلة
مصادر يمنية: استشهاد 6 مدنيين بغارة لتحالف قوى العدوان السعودي على سيارتهم في الطريق العام بمديرية مجز بصعدة
وفد من حزب الله برئاسة رئيس المجلس السياسي السيد ابراهيم أمين السيّد يقدّم التعازي بوفاة البطريرك بطرس صفير في بكركي
السيد ابراهيم أمين السيّد: قدمنا واجب العزاء برحيل شخصية دينية كبيرة من رجالات لبنان الذي يفتقد هذه الايام هذه الشخصية
تكتل بعلبك الهرمل النيابي يعبر عن حزنه وأسفه لوفاة الموقوف حسان الضيقة ويطالب بتحقيق جدّي وشفاف للوصول للحقيقة والعدالة
رابطة موظفي القطاع العام: نرفض أي مس بالرواتب والمعاش التقاعدي ونتمسك بالحقوق المكتسبة والتقديمات الإجتماعية
العسكريون المتقاعدون علقوا إعتصامهم أمام مصرف لبنان والمناطق الأخرى بانتظار مقررات جلسة مجلس الوزراء
الداخلية البحرينية تتهم العلاقة السيد عبد الله الغريفي بالتعاطف مع ما وصفته بالأعمال الإرهابية
علماء البحرين: الاتهام الموجه للعلامة الغريفي يؤكد أن البلد لا يحكمه قانون ولا نظام ولا يخضع لمنطق أو عقل
علماء البحرين: شعب البحرين وكبار علمائه لا يرهبهم هذا التهديد والوعيد ولا شيء من هذا الضجيج المفتعل
السودان: استئنانف المحادثات بين المجلس العسكري الحاكم وممثلي المتظاهرين بشأن اجراءات نقل الحكم إلى سلطة مدنية
الرئيس الأميركي: الصين تقدمت علينا لذلك يجب عليها ألا ترد على اجراءات رفع الرسوم الجمركية لأن ذلك سيزيد الأمور سوءا
الدفاع التركية: الجيش يطلق أكبر مناورة بحرية في كل من البحر المتوسط وايجه والأسود وتنتهي في 25 الجاري
رويترز: أسواق الخليج تسجل هبوطا في أسهمها بعد حادثة ميناء الفجيرة الاماراتي
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لافروف: طهران تملك حق تعليق تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني بشكل جزئي
منذ 60 mins
13 May، 2019
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