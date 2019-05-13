جلسة للجنة الدفاع والداخلية النيابية

عقدت “لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات” النيابية في لبنان جلسة الاثنين برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب الاعضاء وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والبلديات والمالية.

وقالت اللجنة في بيان لها بعد الجلسة “أقرت لجنة الدفاع مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاق تعاون في مجال الدفاع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية”.

وتابع البيان “بدأت اللجنة بدرس اقتراح القانون المقدم من النائب فريد البستاني الرامي الى تعديل بعض المواد في قانون البلديات وكانت مناقشة من النواب في المواد والاسباب الموجبة بشكل عام قبل الدخول بدرس المواد على ان يستكمل البحث في الجلسة المقبلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام