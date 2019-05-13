باسيل: اتبعنا الاصول اللازمة للتحقيق في موضوع التسريبات

قال وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة اللبنانية جبران باسيل “إننا اتبعنا الاصول اللازمة للتحقيق في موضوع التسريبات وبنتيجته حصل ادعاء من القضاء على احد العاملين في الوزارة وحصلت ردة الفعل التي رأيناها”.

واضاف باسيل الاثنين “كل الاتهامات بالعسكريتاريا وإهانة السلك الديبلوماسي وقمع الحريات وغيرها التي أعقبت ذلك، هي فقط لان وزيرا لجأ الى القضاء ليحمي وزارته وهيبة الدولة وليحافظ على حرمة السلك الديبلوماسي ويوقف المس به بهذا الشكل، في ظل تبلغنا من دول معنية بطلب عدم تضمين المحاضر للكلام الجدي في الإجتماعات”.

واكد باسيل ان “مشكلتنا ليست مع صحيفة او مع وسيلة اعلامية وصلها تقرير رسمي موقع من سفير، مشكلتنا ليست مع الناشر، انما هي داخل الوزارة، ولن ننقلها للخارج لا بالسياسة ولا بالاعلام، ونحن معنيون بوقف التسريب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام