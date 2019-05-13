الصين تعلن أنها ستفرض رسوما على سلع اميركية بقيمة 60 مليار دولار اعتبارا من 1 حزيران /يونيو – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2019 - 15:52
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الإمارات تعلن عن تعرض 4 سفن تجارية للاستهداف قرب المياه الإقليمية و"لا أضرار بشرية"
وزير الطاقة السعودي: تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لهجوم تخريبي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات
وزير الطاقة السعودي: لا إصابات أو تسرب للوقود جراء الهجوم وتعرض هيكلي السفينتين لأضرار بالغة
الخارجية الإيرانية: الحوادث التي تعرضت لها سفن قرب الإمارات مزعجة ونطالب بتحقيق
الخارجية الإيرانية: هذه الحوادث لها تأثير سلبي على أمن النقل البحري ونحذر من مؤامرات لزعزعة الاستقرار في المنطقة
رويترز: أسواق الخليج تسجل هبوطا في أسهمها بعد حادثة الفجيرة
قائد القوة البحرية الإيرانية: المستكبرون يسعون يائسين لتضخيم ظلال وشبح الحرب
قائد القوة البحرية الإيرانية: وجود الاميركيين بالمنطقة قد بلغ نهايته ومن يعتمدون على هذه القوات عليهم أن يفكروا ببدائل
وزير الخارجية الألماني: الأوروبيون سيواصلون الدفاع عن الاتفاق النووي مع إيران ولن يرضخوا لضغوط واشنطن
الجيش السوري يسيطر على الهواش وتل هواش والجابرية بريف ادلب الجنوبي الغربي
الجيش السوري يقضي على إرهابيين من "جبهة النصرة" في محيط قرية المصاصنة بريف حماه الشمالي
الجيش السوري يردّ على خروقات الإرهابيين بضربات صاروخية تدمر آلياتهم عند أطراف اللطامنة بريف حماه الشمالي
سقوط عدة قذائف صاروخية على مدينة السقيلبية بريف حماه الشمالي الغربي مصدرها المجموعات المسلحة
الخارجية الروسية: وزيرا الخارجية الروسي والصيني سيناقشان التسوية السورية اليوم في سوتشي
مصادر يمنية: مرتزقة العدوان يقصفون بالمدفعية والاسلحة الرشاشة مناطق في الحديدة وغرب قرية مغاري وشمال حيس
الداخلية البحرينية تتهم العلاقة السيد عبد الله الغريفي بالتعاطف مع ما وصفته بالأعمال الإرهابية
علماء البحرين: الاتهام الموجه للعلامة الغريفي يؤكد أن البلد لا يحكمه قانون ولا نظام ولا يخضع لمنطق أو عقل
علماء البحرين: شعب البحرين وكبار علمائه لا يرهبهم هذا التهديد والوعيد ولا شيء من هذا الضجيج المفتعل
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتهم السعودية بارتكاب مذبحة من خلال قتل الصحافي جمال خاشقجي
الخارجية العمانية: سلطنة عمان تقرر إعادة فتح سفارتها في بغداد لاستئناف عملها الدبلوماسي
اعتصام للعسكريين المتقاعدين أمام مصرف لبنان للمطالبة بسحب المواد التي تضر بحقوقهم من مشروع موازنة 2019
وزارة دفاع كوريا الجنوبية تعلن القيام ببناء أنظمة صواريخ مشابهة لمنظومة باتريوت للحماية "من أي تهديدات بشكل فعّال"
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الصين تعلن أنها ستفرض رسوما على سلع اميركية بقيمة 60 مليار دولار اعتبارا من 1 حزيران /يونيو
منذ 15 mins
13 May، 2019
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