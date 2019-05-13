تعيين قائد جديد لفوج اطفاء مدينة بيروت

أصدر محافظ بيروت القاضي زياد شبيب الاثنين قرارا بتعيين العقيد نبيل خنكرلي قائدا لفوج اطفاء مدينة بيروت خلفا للعقيد محمد الحلبي.

وقالت “الوكالة الوطنية للاعلام” إن “شبيب أعطى لخنكرلي التوجيهات اللازمة لمتابعة ما بدأه سلفه والنهوض بالفوج وتطويره ليبقى على جهوزية تامة ودائمة لخدمة مدينة بيروت ومد يد العون لأهلها وسكانها على مدار الساعة”.

واضافت الوكالة ان “شبيب شكر كلا من العقيد الحلبي ومساعد القائد الرائد جاك الخوري على الجهد الذي بذلاه من اجل أن يرقى فوج الاطفاء الى المستوى اللائق للقيام بالمهام الانسانية والانقاذية الموكلة اليه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام