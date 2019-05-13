وزير الحرب الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان: المفاوضات مع “الليكود” وصلت لطريق مسدود(القناة الثانية عشرة الإسرائيلية) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2019 - 15:52

وزير الحرب الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان: المفاوضات مع “الليكود” وصلت لطريق مسدود(القناة الثانية عشرة الإسرائيلية)

منذ 17 mins 13 May، 2019
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