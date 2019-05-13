خمسة جرحى جراء زلزال شدته 6.1 درجات ضرب بنما

أصيب خمسة أشخاص بجروح جراء زلزال بقوة 6.1 درجات ضرب الأحد أقصى غرب بنما قرب الحدود مع كوستاريكا وتسبب بأضرار في المتاجر والمنازل، بحسب ما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء والجهاز الوطني للدفاع المدني.

وكان المعهد الأميركي للجيوفيزياء أوضح في وقت سابق أن الزلزال ضرب على عمق 37 كيلومترا في أقصى غرب البلاد، وأن أقرب مدينة من مركزه هي سانتا كروز.

وأعقب الزلزال هزة ارتدادية بقوة 5.4 درجة في ولاية كولون الواقعة في مناطق وسط بنما المطلة على الساحل الكاريبي.

وأشار الدفاع المدني إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح في الزلزال الأول الذي ضرب على بعد 22 كلم من بلدة بويرتو ارموويليس، وتعرضت أربعة منازل لاضرار بينها منزلين انهارا.

وكان الرئيس خوان كارلوس فاليرا قد أعلن في وقت سابق على تويتر أن شخصا واحدا اصيب في بويرتو ارموويليس.

وأكد أيضا تعرض منازل ومتاجر لأضرار في الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.

وأغلقت المدارس يوم الإثنين في منطقة بارو حيث ضرب الزلزال الأول.

ولم يصدر مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ أي تحذير من خطر حصول أمواج مد بحري.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات سواحل كوستاريكا على المحيط الهادئ. شعر به سكان العاصمة سان خوسيه وأدى إلى مصرع شخصين بنوبة قلبية.

وكان زلزال بقوة 7.1 درجات ضرب في أيلول/سبتمبر 2017 المكسيك وأدى إلى مصرع أكثر من 300 شخص.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية