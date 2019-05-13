وزير الخارجية البريطاني: قلقون من تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2019 - 12:30

وزير الخارجية البريطاني: قلقون من تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن

منذ 45 mins 13 May، 2019
أخبار موقع المنار

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