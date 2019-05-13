إلتزام غير كامل لاعتكاف القضاة التحذيري وارباك في قصور العدل

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن قصور العدل في بيروت والمناطق تشهد حالا من الإرباك نتيجة الإعتكاف التحذيري الذي دعا اليه تجمع القضاة منذ أكثر من عشرة أيام مع تسجيل إلتزام غير كامل ومتفاوت.

ففي حين ترأس عدد من القضاة جلسات المحكمة خصوصا تلك المتعلقة بالموقوفين، إمتنع البعض الآخر معتكفا في مكتبه، عن متابعة الفصل في الملفات العالقة أمامه، وبالتالي انسحبت حال الإرباك أيضا على المحامين والمتقاضين وموظفي قصور العدل بحيث اقتصرت المراجعات الإدارية على دعاوى الموقوفين وجرى الامتناع عن تسجيل دعاوى جديدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام