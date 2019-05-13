متظاهرون سودانيون يغلقون شارع النيل المقابل للقصر الجمهوري في الخرطوم (وكالة سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2019 - 12:31

متظاهرون سودانيون يغلقون شارع النيل المقابل للقصر الجمهوري في الخرطوم (وكالة سبوتنيك)

منذ 47 mins 13 May، 2019
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