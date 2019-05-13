الإليزيه: ماكرون عزى الرئيس عون والراعي واللبنانيين بوفاة صفير

أعلن قصر الإليزيه في بيان ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قدم اليوم تعازيه إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وإلى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والشعب اللبناني، بوفاة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير.

وبعدما لفت قصر الإليزيه في بيانه إلى أن صفير “مولود في العام نفسه الذي أعلنت فيه السلطات الفرنسية قيام دولة لبنان الكبير سنة 1920″، وصف الراحل بأنه من دعاة “التعددية والتسامح والاحترام المتبادل بين جميع اللبنانيين بغض النظر عن انتمائهم الطائفي أو السياسي”.

كما وصفه بأنه “كان صديقا مخلصا لفرنسا حرص على الحفاظ على العلاقات الوثيقة القائمة منذ فترة طويلة بين بلدنا والمجتمعات المسيحية وشعوب الشرق الأوسط بكل تنوعها”، مردفا أنه ترك “بصمة مؤثرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام