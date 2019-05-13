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May 13 2019 - 01:08

اعتصام للعسكريين المتقاعدين أمام مصرف لبنان

منذ 3 ساعة 12 May، 2019
اعتصام للعسكريين المتقاعدين أمام مصرف لبنان
لبنان

بدأ العسكريون المتقاعدون اعتصاما أمام مصرف لبنان، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، مطالبين بسحب المواد التي تضر بحقوقهم من مشروع موازنة 2019، وايداعها لجنة متخصصة ضمن وزارة الدفاع.

وإذ حمل العسكريون المتقاعدون “السلطة مسؤولية أية تداعيات قد تنتج عن استمرارها بتعنتها وممارسة غيها بحق حماة الوطن ورفضها لتلبية مطالبهم”، دعوا زملاءهم المتقاعدين “وعوائل الشهداء والمعوقين وعوائل الزملاء في الخدمة الفعليَّة إلى ملاقاتهم إلى أمام مصرف لبنان ليخوضوا سويا معركة: حق العسكر.. خط أحمر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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