مقتل جندي تركي خلال اشتباكات مع مسلحين شرقي البلاد

أعلنت ولاية تونج إيلي، شرقي تركيا، يوم السبت، مقتل جندي في اشتباك مع مسلحين، كانوا يعتزمون القيام بعمل إرهابي في قضاء “بولومور” بالولاية.

وذكر بيان صادر عن الولاية، أن قيادة الدرك في تونج إيلي أطلقت عملية ضد إرهابيين من منظمة “بي كا كا” يستعدون لشن عمل إرهابي في ريف قضاء بولومور.

وأوضحت الولاية أن الاشتباكات مع الإرهابيين أسفرت عن مقتل جندي تركي وتحييد مسلح.

جدير بالذكر أن قوات الأمن والجيش التركية تستهدف مواقع منظمة “بي كا كا” وتلاحق عناصرها، جنوب وجنوب شرقي البلاد، وشمال العراق، ردا على الهجمات التي تنفذها المنظمة داخل تركيا.

المصدر: وكالة الاناضول