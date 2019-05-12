حكم بالاعدام بحق مصري شارك في اعتداء دام على كنيسة بالقاهرة

قضت محاكمة جنايات مصرية الأحد باعدام شخص لمشاركته في اعتداء دام على كنيسة في القاهرة في كانون الأول/ديسمبر 2017، بحسب ما قال مسؤول قضائي.

وأوضح المسؤول أن المحكمة قضت باعدام متهم آخر هارب غيابيا، كما قضت بالسجن المؤبد لمتهمين آخرين هاربين كذلك.

وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن لمدة تتراوح بين عشر سنوات وثلاث سنوات على ستة متهمين وبرأت متهما واحدا.

ويستطيع المتهمون الطعن في هذا الحكم أمام محكمة النقض.

وكان تسعة أشخاص قتلوا في هجوم تبناه تنظيم داعش واستهدف كنيسة مارمينا في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة في 29 كانون الأول/ديسمبر 2017.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية