الحوار بين العسكريين وقادة الاحتجاجات في السودان يستأنف الإثنين

أعلن متحدث باسم حركة الاحتجاج في السودان أن المحادثات بين الجيش والمحتجين بشأن الانتقال السياسي ستستأنف الاثنين.

وصرح أحد المتحدثين باسم “تحالف الحرية والتغيير” رشيد السيد أن “الاجتماع الذي كان مرتقبا اليوم الأحد سيعقد الاثنين”.

ولم يوضح المتحدث أسباب إرجاء الاجتماع، إلا أن مصادر في التحالف أشارت إلى أن مكوناته طلبت ذلك بهدف إنهاء المشاورات الداخلية قبل لقاء أعضاء المجلس العسكري الانتقالي.

وأعلن التحالف السبت أن الجيش السوداني اقترح استئناف المحادثات بشأن نقل السلطة إلى إدارة مدنية، علما بأنها متعثرة حاليا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية