الخليل ناشد رئيس الجمهورية وضع حد للشائعات التي تستهدف الوضع النقدي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2019 - 17:52

الخليل ناشد رئيس الجمهورية وضع حد للشائعات التي تستهدف الوضع النقدي

منذ 28 mins 12 May، 2019
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل
لبنان

ناشد امين عام كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب انور الخليل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “وضع حد لحملة الشائعات الي تستهدف الوضع النقدي في لبنان، وسوق مطلقيها الى القضاء، لانهم يهددون بتصرفاتهم امن لبنان الوطني والاقتصادي والنقدي والاجتماعي ويخدمون بهذه التصرفات العدو الاسرائيلي”.

موقف النائب الخليل جاء خلال احتفال تربوي اقيم في بلدة حاصبيا، حضره وزير التربية اكرم شهيب ممثلا بالدكتور نادر حديفة، وزير الصناعة وائل ابو فاعور ممثلا بوكيل داخلية حاصبيا مرجعيون في الحزب التقدمي الاشتراكي شفيق علوان، قائمقام حاصبيا ممثلا برئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا، ممثلان عن النائبين علي فياض وقاسم هاشم، وفاعليات تربوية وثقافية واجتماعية وسياسية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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