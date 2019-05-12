سبعة قتلى على الأقل في هجومين لبوكو حرام في نيجيريا

قتل سبعة اشخاص على الأقل منهم ثلاثة جنود خلال هجمات متفرقة استهدفت مدنيين وقاعدة عسكرية في ولاية بورنو، شمال شرق نيجيريا، كما ذكرت الأحد مصادر أمنية وأجهزة اغاثة.

ومساء الجمعة. هاجم مقاتلون من بوكو حرام التابعة لتنظيم داعش، قاعدة عسكرية في بلدة غاجيغانا، التي تبعد 50 كلم شمال العاصمة الإقليمية مايدوغوري، فقتلوا ثلاثة جنود على الأقل، كما ذكر عناصر ميليشيات.

من جهة اخرى، هاجم أربعة مسلحين السبت منزلا في حي غامباري، على مشارف العاصمة الإقليمية مايدوغوري، فقتل أربعة أشخاص وأصيب واحد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية