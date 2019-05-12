الرئيس روحاني: قادرون بوحدتنا على تجاوز الظروف الصعبة الراهنة

اكد الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني “بأننا قادرون على تجاوز الظروف الصعبة الراهنة شريطة ان نكون متوحدين ومتكاتفين”.

وخلال لقائه مساء السبت حشدا من الناشطين السياسيين،اشار الى القيود المفروضة من قبل الاعداء على انشطة البلاد البنكية والنفقات الاضافية التي تتحملها البلاد بسبب هذا الحظر البنكي واضاف، ان هذه المشاكل مؤثرة ايضا في مجالات بيع النفط والمنتوجات البتروكيمياوية والصلب والزراعة.

وقدم عرضا للاوضاع الاقتصادية الجارية في البلاد، داعيا الحاضرين بصفتهم شخصيات سياسية ونواب في البرلمان وفي مناصب ومسؤوليات اخرى، وعلى علم بقضايا البلاد السياسية، التفكير بافضل الحلول واقلها كلفة لهذه القضايا.

واكد الرئيس روحاني بان” الاستسلام لا يتناغم مع ثقافتنا وديننا وشعبنا يرفض ذلك لذا علينا البحث عن الحلول ومن المهم بطبيعة الحال ما هو حجم الحلول المتوفرة بيد الحكومة سواء في السياسة الخارجية او الثقافة” .

واكد الرئيس روحاني “ضرورة فصل وزارة الصناعة والتجارة والمناجم وتشكيل وزارة التجارة لانه من دون وجود مثل هذه الوزارة لا يمكن تحسين وتنظيم الاوضاع التجارية الراهنة واضاف، نحن اليوم نعيش ظروفا صعبة لكننا في الوقت ذاته لا نشعر بالياس ومتفائلون بالمستقبل كثيرا ونرى باننا قادرون على العبور من الظروف الصعبة الراهنة شريطة ان نكون معا ومتلاحمين يدا بيد”.

المصدر: فارس