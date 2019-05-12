الوزير حسن مراد: من غير المقبول أن نأخذ من أساتذة الجامعة اللبنانية ما استحقوه بتعبهم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2019 - 00:50

الوزير حسن مراد: من غير المقبول أن نأخذ من أساتذة الجامعة اللبنانية ما استحقوه بتعبهم

منذ 1 ساعة 11 May، 2019
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