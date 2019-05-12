طقس الاحد قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 12 2019 - 00:50

طقس الاحد قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة

منذ 1 ساعة 11 May، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة