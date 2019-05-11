تدمير آلية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة في صحراء الأجاشر قبالة #نجران ومقتل وجرح من عليها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2019 - 23:13
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الجيش يسيطر على قرى الجمازية جنوب قرية الشريعة وباب الطاقة شرقها والمستريحة شمال قلعة المضيق بريف حماه الشمالي الغربي
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حركة أنصار الله: على الأمم المتحدة الضغط على تحالف العدوان الذي يماطل بتنفيذ التزاماته لإفشال اتفاق استوكهولم
رئيس الوفد اليمني للمفاوضات: الاتفاق ينص على تنفيذ خطوات متزامنة وعلى الأمم المتحدة أن تثبت مصداقيتها على الأرض
الصحة اليمنية: استشهاد 6 أطفال وإمرأة واصابة 17 آخرين بقصف طائرات العدوان منازل المواطنين بمدينة قعطبة بالضالع
السعودية: 8 شهداء باطلاق قوات الأمن النار الكثيف خلال حملة مداهمات في بلدة "سنابس" بجزيرة تاروت شرق البلاد
فعاليات بلدة السنابس تستنكر الاستهتار بأرواح المواطنين وتطالب بمحاسبة من يقف وراء هذا القرار المخالف للقانون
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البطريرك يوحنا العاشر يازجي: نحن متجذرون بأرضنا وبيوتنا مع كل اطياف هذا البلد ونحن عائلة واحدة تشهد للحق
رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية: لا تراجع عن الإضراب العام طالما أن السلطة تمعن قضم حقوق الأساتذة
موظفو مستشفى صيدا الحكومي يعلقون الإضراب بعد وعود وزير الصحة بتنازل المدير عن الدعوى ضدهم وتأمين الرواتب
ليبيا: مواجهات بين قوات خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق في محاور عدّة جنوب العاصمة طرابلس
فرنسا: مواجهات في مدينتي ليون ونانت بين الشرطة ومحتجي السترات الصفراء الذين واصلوا تحركاتهم في مختلف مناطق البلاد
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تدمير آلية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة في صحراء الأجاشر قبالة #نجران ومقتل وجرح من عليها
منذ 55 mins
11 May، 2019
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