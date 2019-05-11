تدمير آلية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة في صحراء الأجاشر قبالة #نجران ومقتل وجرح من عليها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2019 - 23:13

تدمير آلية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة في صحراء الأجاشر قبالة #نجران ومقتل وجرح من عليها

منذ 55 mins 11 May، 2019
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