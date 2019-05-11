لقاء بين حزب الله وحماس في صيدا: لتعزيز الأمن والاستقرار في المخيمات

إستقبل عضو القيادة السياسية لحركة “حماس” في لبنان المسؤول السياسي لمنطقة صيدا ومخيماتها أيمن شناعة، وفدا من حزب الله في منطقة صيدا، ضم مسؤول المنطقة الشيخ زيد ضاهر، يرافقه مسؤول شعبة عين الحلوة علي زينو، في حضور عضوي القيادة السياسية في “حماس” خالد زعيتر وحسن شناعة.

وبحسب بيان عن اللقاء، ناقش المجتمعون “آخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية والساحة اللبنانية”، وأكدوا “ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المخيمات، خاصة في ظل هذه المرحلة الحساسة، التي تمر بها قضية اللاجئين”، وباركوا “انتصار المقاومة في غزة”، مشددين على “التمسك بنهج المقاومة، كسبيل وحيد للتحرير والعودة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام