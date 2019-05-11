الجيش السوري يسيطر على قرى الجمازية وباب الطاقة والمستريحة بريف حماه الشمالي الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2019 - 18:17
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الجيش السوري يدخل الحدود الإدارية الجنوبية لمحافظة إدلب ويسيطر على قريتي العريمة وميدان غزال
الجيش السوري يعثر على أسلحة وعتاد وأدوية بعضها "إسرائيلي" الصنع من مخلفات الإرهابيين في ريف القنيطرة
العدو الاسرائيلي يعتقل 3 أشقاء من بحر مدينة غزة ويطلق النار باتجاه مراكب الصيادين
لندن: تظاهرة لمئات الناشطين العرب والأجانب تنديدا بجرائم العدو ودعما لحق العودة للفسلطينيين في الذكرى الـ71 للنكبة
الأمم المتحدة تشيد بمبادرة انسحاب الجيش واللجان من ميناء الحديدة وتطالب الطرف الآخر بخطوات مماثلة لتحسين أوضاع اليمنيين
رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى: سهلنا للصليب الأحمربزيارة كل السجون ولكن قوى العدوان لم يسمحوا له بدخول أي من سجونهم
عبد القارد المرتضى: عدم تنفيذ قوى العدوان التزاماتهم يدل على ممارسة انتهاكات بحق الأسرى والأمم المتحدة تتحمّل المسؤولية
مصادر يمنية: قوات الجيش واللجان تسيطر على مواقع لقوى العدوان في جبهة سلبة بمديرية خب والشعف بالشف بالجوف
الصحة اليمنية: استشهاد 6 أطفال وإمرأة واصابة 17 آخرين بقصف طائرات العدوان منازل المواطنين بمدينة قعطبة بالضالع
الصحة اليمنية: الأمم المتحدة والدول التي تورّد الاسلحة لقوى العدوان مسؤولة عن الجريمة وسنلاحقها أمام المحاكم الدولية
السعودية: قوات الأمن تطلق حملة مداهمات يتخللها اطلاق نار كثيف في بلدة "سنابس" بجزيرة تاروت شرق البلاد
الحكومة اللبنانية تستكمل جلساتها لإقرار بنود موازنة 2019 الأحد عند الساعة 9:30 مساء
موظفو مستشفى صيدا الحكومي يعلقون الإضراب بعد وعود وزير الصحة بتنازل المدير عن الدعوى ضدهم وتأمين الرواتب
الجيش اللبناني: زورقان حربيان للعدو الإسرائيلي خرقا المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة على 3 مراحل لمسافة 250 مترا
قوى الحرية والتغيير في السودان: ندعو لنقاش مباشر مع المجلس العسكري حول نقاط الخلاف دون توقف للانتهاء منها خلال 3 أيام
ليبيا: مواجهات بين قوات خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق في محاور عدّة جنوب العاصمة طرابلس
هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: زلزال بقوة 5,3 درجات وقع جنوب شرق مدينة السليمانية في كردستان العراق
الهلال الأحمر التونسي: مقتل 60 مهاجرا معظمهم من بنغلادش وانقاذ 16 آخرين بغرق قاربهم قبالة سواحل البلاد
المكسيك: تظاهرات في 16 مدينة للمطالبة بمعرفة مصير نحو 40 ألف طفل فقدوا على أيدي عصابات المخدرات النافذة
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الجيش السوري يسيطر على قرى الجمازية وباب الطاقة والمستريحة بريف حماه الشمالي الغربي
منذ 7 mins
11 May، 2019
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