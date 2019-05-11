الجيش السوري يسيطر على قرى الجمازية وباب الطاقة والمستريحة بريف حماه الشمالي الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2019 - 18:17

الجيش السوري يسيطر على قرى الجمازية وباب الطاقة والمستريحة بريف حماه الشمالي الغربي

منذ 7 mins 11 May، 2019
أخبار موقع المنار

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