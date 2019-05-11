سلسلة أخبار محلية متفرقة..

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق، في بيان، أن جبق “تمكن من إيجاد حل لمعضلة إضراب موظفي مستشفى صيدا الحكومي، عبر قيامه بسعي استثنائي خاص مع رئيس الحكومة ووزير المالية لتأمين رواتب ثلاثة أشهر. وقد سلكت الأمور حيز التنفيذ إداريا”.

وقد علّق موظفو مستشفى صيدا الحكومي إضرابهم المفتوح لمدة 15 يوما، بعد الوعود التي قدمها وزير الصحة والفاعليات السياسية بإلزام مدير المستشفى بالتنازل عن الدعوى التي تقدم بها ضد عدد من الموظفين، وتأمين الأموال اللازمة لتسديد رواتب الموظفين المتأخرة وتأمين استمرارية المستشفى.

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في إطارِ اللقاءاتِ الدائمةِ والدوريةِ التي تُعقَدُ بينَ قيادتَي حركةِ امل وحزبِ الله، وفي أجواءِ شهرِ رمضانَ المبارك أقامت قيادةُ مِنطقةِ بيروتَ في حزبِ الله اِفطاراً رمضانياً مشترَكاً.

حضرَ الافطارَ عددٌ من الشخصياتِ في قيادةِ حركةِ أمل- إقليمَي بيروتَ وجبلِ لبنان، الى جانبِ مسؤولِ مِنطقةِ بيروت في الحزب حسين فضل الله ومسؤولِ المِنطقةِ الخامسة في حزبِ الله الشيخ محمد عمرو. وقد أكدتِ الكلماتُ التي أُلقيتِ الثوابتُ الراسخةُ في العَلاقةِ بين القيادتينِ وضرورةِ العملِ ما أمكنَ في سبيلِ التخفيفِ عن كاهلِ المواطنِ من أعباءٍ في ظلِ الأوضاعِ الإقتصاديةِ المتردية.

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أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن أهالي بلدات سرعين التحتا، سرعين الفوقا والنبي شيت، قطعوا الطريق الدولية عند مفرق بلدة سرعين، احتجاجا على انقطاع المياه عن قراهم، بسبب مشكلة إدارية نشأت بعد انتهاء عقد المشغل مطلع شهر نيسان الماضي، وعدم تسلم المشغل الجديد مهامه لتأمين مياه الشفة لآلاف المشتركين.

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في أجواءِ شهرِ القرآنِ الكريم،نظمَ القطاع الشمالي في حزبِ الله بالتعاونِ مع جمعيةِ القرانِ الكريمِ أمسيةً قرانيةً في مسجدِ الامامِ الصادق (ع) في بلدةِ شعث . شاركَ في الأمسية علماءُ دينٍ وجمعٌ من اهالي البلدة، وتخللتها تلاوةٌ عَطِرَةٌ لقراءٍ دوليينَ من لبنانَ وايرانَ وأخرى لحفظة القرآنِ الكريم.

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سَحَبَ عناصر من الدفاعِ المدني مساءَ اَمس، جُثَةَ الشاب روي بطرس القصيفي من داخلِ محلٍ لبيعِ الاطاراتِ على اوتوستراد مستيتا – جبيل، حيث قضى اِثرَ اقتحامِ سيارةٍ للمحل، ما أدى إلى صَدمِهِ واحتجازِ جُثَتِهِ بينَ الرفوفِ الحديدية.

كما أنقذَ العناصر جريحاً من داخلِ السيارةِ بالاستعانةِ أيضاً بمُعَداتِ الانقاذِ الهيدروليكية، نظراً لتضررِ هيكلِ السيارةِ بشدة.

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طقسٌ ربيعي دافئ يسيطر على الحوضِ الشرقيِ للمتوسِط خلالَ الأيامِ المقبلة.

وتوقعت مصلحة الارصادِ الجوية أن يكونَ الطقسُ غداً الاحد قليلَ الغيوم، معَ ارتفاعٍ ملحوظٍ بدرجاتِ الحرارة، التي تتخطى معدلاتها الموسمية.أما طقس بدايةِ الأسبوع فهو قليلُ الغيوم، معَ ارتفاعٍ اضافيٍ محدودٍ بدرجاتِ الحرارة، وانخفاضٍ في نسبةِ الرطوبة.

المصدر: قناة المنار + الوكالة الوطنية للاعلام