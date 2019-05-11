المكسيك: مسيرات تطالب السلطات بكشف مصير 40 ألف مفقود

نظم مكسيكيون فقدوا أولادهم مسيرات الجمعة تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم في المكسيك للاحتجاج على فشل الحكومة في العثور على ابنائهم وبناتهم أو رفع ملفاتهم للقضاء في بلد يتجاوز عدد المفقودين فيه 40 ألفا، بحسب ما قالت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقالت الوكالة “فقد هؤلاء جراء تعرض المكسيك لموجة من الجرائم العنيفة المرتبطة بعصابات المخدرات النافذة خلال السنوات الأخيرة، ولفتت الى ان “المتظاهرين جابوا 16 مدينة، كما احتشد نحو ألفين منهم في العاصمة للتعبير عن غضبهم من العثور على آلاف المقابر السرية في البلاد في وقت لم يعثر حتى الآن عن عشرات آلاف المفقودين الآخرين”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية