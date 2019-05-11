#الجوف: عملية هجومية للجيش واللجان استهدفت مواقع للمرتزقة في جبهة الخليفين بمديرية #خب_والشعف خلفت خسائر في صفوفهم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2019 - 18:18

#الجوف: عملية هجومية للجيش واللجان استهدفت مواقع للمرتزقة في جبهة الخليفين بمديرية #خب_والشعف خلفت خسائر في صفوفهم

منذ 58 mins 11 May، 2019
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