أهالي قرى شرق بعلبك قطعوا الطريق احتجاجا على انقطاع المياه

قطع أهالي بلدات سرعين التحتا، سرعين الفوقا والنبي شيت السبت الطريق الدولية عند مفرق بلدة سرعين، احتجاجا على انقطاع المياه عن قراهم، بسبب مشكلة إدارية نشأت بعد انتهاء عقد المشغل مطلع شهر نيسان الماضي، وعدم تسلم المشغل الجديد مهامه لتأمين مياه الشفة لآلاف المشتركين.

وناشد رئيس اتحاد بلديات شرقي بعلبك جعفر الموسوي وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني والمعنيين “المبادرة إلى حل مشكلة المياه بعد انتظار شهرين من انتهاء عقد التشغيل السابق، وتسلم المتعهد الجديد”.

وأضاف الموسوي “اليوم اقتضى التحرك بوقفة احتجاجية، ولكن هذه الوقفات الاحتجاجية لا تنتهي في كل مرة بسلام، ومن يعلم، قد تنفلت الأمور في المستقبل من عقالها، إن لم تحل المشكلة”.

بدوره، قال رئيس بلدية سرعين الفوقا عطريف شومان “نطالب بالرحمة في شهر الرحمة، فمن غير المسموح أن تبقى المنطقة رهينة أسباب إدارية، ونحن نعاني من العطش منذ شهر ونصف الشهر”، ودعا “لحل المسألة الإدارية على وجه السرعة رحمة بالأهالي العطشى”، مناشدا الوزراء والنواب تحمل مسؤولياتهم تجاه الناس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام