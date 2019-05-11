قوات الجيش اليمني واللجان تشرع بالانسحاب من ميناء الحديدة

شرعت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية بالانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى بمحافظة الحديدة، بإشراف فريق تابع للامم المتحدة، وذلك تنفيذا للالتزام باتفاق السويد.

وقال عضو فريق التنسيق المشترك في حكومة الانقاذ اليمنية العميد محمد القادري “نفذنا ما علينا من التزامات المرحلة الأولى لإعادة الانتشار”، وتابع “هذه خطوة للسلام وهي مبادرة وجهت بها القيادة السياسية نأمل أن يتلقفها الطرف الآخر وينفذ ما عليه من التزامات بحسب اتفاق السويد”.

يذكر ان قوى العدوان السعودي الاميركي على اليمن تواصل خرقها لالتزاماتها بوقف اطلاق النار في الحديدة.

المصدر: المسيرة نت