زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب #منطقة_السليمانية شمال شرقي #العراق (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2019 - 14:51
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زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب #منطقة_السليمانية شمال شرقي #العراق (سبوتنيك)
منذ 52 mins
11 May، 2019
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