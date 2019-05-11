ایران تتصدر بلدان المنطقة في انتاج اللقاحات الطبية

قال وزير الصحة الايراني سعيد نمكي إن ماضي البلاد في إنتاج اللقاحات الطبية يمتد الى 90 عاما وباتت ايران تتصدر بلدان المنطقة في هذه المنتجات.

واضاف سعید نمکي، في تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء في نظرآباد خلال مراسم ازاحة الستار عن منتجات معرفية في المجال الطبي، إن إنتاج لقاحات طبية مضادة للسموم تعد إنجازا كبيرا لمختصينا الشباب.

ووصف نشاطات تطوير تصنيع اللقاحات في البلاد بأنها تعود بالثروة على الشعب.

وفي سياق آخر اشار الى النظام الصحي في ايران مؤكدا على ضرورة تطويره وصياغة آليات لتسهيل إنتاج العقاقير الطبية في الداخل.

وشدد أن وزارة الصحة الايرانية لن تسمح باستيراد أدوية من الخارج فيما يتم تصنيع نظائرها محلياً.

المصدر: وكالة انباء فارس