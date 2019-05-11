موسى نوه بالاتفاق الذي انجزه الجيش في مخيم المية والمية

نوه عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية النائب ميشال موسى بـ “الاتفاق الذي انجزه الجيش اللبناني في مخيم المية ومية شرق صيدا، والذي يتضمن انهاء المظاهر المسلحة كافة في المخيم، واتخاذ اجراءات ميدانية تؤمن الطمأنينة والراحة والامن والامان لابناء منطقة شرق صيدا وللمدنيين العزل من ابناء مخيم المية ومية”.

وتوجه النائب موسى بالتحية والتقدير لقيادة الجيش ولكل الاطراف التي أسهمت في انجاح هذا الاتفاق وتنفيذ بنوده.

وجدد متابعته كل الخطوات والاجراءات القانونية والتشريعية الرامية الى الغاء رسوم الانتقال للورثة من مالكي الاراضي في المخيم من ابناء المنطقة والعمل على اخلاء المنازل، التي يشغلها البعض على غير وجه حق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام