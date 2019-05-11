الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يفوز بالانتخابات التشريعية

فاز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جمهورية جنوب إفريقيا، في الانتخابات التشريعية العامة هناك وحصل على 57٪ من الأصوات، بعد فرز 99.9٪ من الأصوات.

وأفادت مصادر محلية السبت أن “حزب التحالف الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، حل ثانيا بـ 20.69 في المئة من الأصوات، بينما نال حزب مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية، 10.60 في المئة من الأصوات”.

وقالت المصادر إن “نسبة مشاركة الناخبين خلال الانتخابات، بلغت 65%”، واعتبرت ان “سبب تدني هذا المؤشر، كان ارتفاع نسبة البطالة وتردي الخدمات العامة وكذلك فضيحة الفساد التي عصفت بالحزب الحاكم، وأدت إلى استقالة رئيس البلاد جاكوب زوما”.

وأوضحت المصادر انه “خلال هذه الانتخابات، تراجعت نسبة تأييد الناخبين للحزب الحاكم، في المقابل حققت أحزاب المعارضة زيادة في نسبة أصواتها كما حدث في الانتخابات الماضية”.

المصدر: روسيا اليوم