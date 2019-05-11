وزير الصحة الايراني: خفضنا استيراد 100 دواء من الخارج

قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سعيد نمكي أنه تم خفض استيراد 100 نوع من الادوية من خارج البلاد خلال الاشهر الاخيرة.

واضاف نمكي، في تصريح أدلى به للصحفيين في محافظة البرز على هامش إزاحة الستار عن أدوية جديدة مضادة للسرطان والسكري محلية الصنع، إن المساعي المبذولة في دعم المنتجين المحليين ستتعزز أكثر مما مضى.

وتابع: إنه يتم حاليا تعديل عمليات استيراد الادوية من الخارج حيث كلف الجميع بايقاف استيراد الادوية التي يتم انتاج نظائرها محلياً.

ونوه الى نشاطات تعزيز المعايير المطلوبة في رعاية صحة المواطنين من خلال الإنتاج المحلي ، وفي حال عدم الالتزام بالجودة والمعايير القياسية المحلية، ستجري عملية المحاسبة، وهو ما يتسارع في مؤسسة الغذاء والدواء.

المصدر: وكالة انباء فارس