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May 11 2019 - 14:51

معرض طهران الدولي للكتاب شهد إقبالاً على الكتب المتعلقة بالشهداء

منذ 1 ساعة 11 May، 2019
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شهد معرض طهران الدولي للكتاب في نسخته الاخيرة إقبالا كبيراً من الزوار على الكتب المتعلقة بالشهداء المدافعين عن مراقد أهل البيت (ع).
وأفاد مراسل “فارس” الموفد إلى المعرض أن دور النشر التي عنيت بكتب الشهداء المدافعين عن مراقد أهل البيت (ع) حظيت بإقبال كبير حيث ارتفعت مبيعاتها إلى أضعاف ما كان عليه في العام الماضي.
وفي هذا السياق قال مدير دار نشر “الشهيد كاظمي” أن هذه المؤسسة طبعت 15 كتاباً يتناول حياة الشهداء المدافعين عن مراقد أهل البيت (ع) فيما ارتفع هذا العدد إلى ضعفين في هذا العام، مشيراً إلى أن عدداً آخر من هذه الكتب سيعرض في السوق في غضون الأيام المقبلة.
وفي سياق متصل قال مسؤول دار نشر “خوين” إن 59 كتاباً من الكتب التي سلطت الضوء على حياة الشهداء المدافعين عن مراقد أهل البيت (ع) لاقت إقبالاً لافتاً من قبل الرواد، مشيراً إلى بيع نحو 4000 نسخة من كتاب “مجيد بربري” الذي يتناول حياة الشهيد مجيد قربانخاني.
ويشار الى أن معرض طهران الدولي للكتاب استمر 10 ايام واختتم أعماله في يوم السبت الماضي 4 أيار/ مايو.

المصدر: وكالة انباء فارس

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