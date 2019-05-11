في شهر رمضان.. القوات السعودية تحاصر بلدة السنابس بالمنطقة الشرقية وتروع المواطنين

حاصرت القوات الأمنية التابعة للسلطات السعودية عددا من المنازل جنوب بلدة سنابس في جزيرة تاروت بالمنطقة الشرقية في السعودية بالمدرعات والمركبات الأمنية والعسكرية.

وقالت مصادر سعودية إن “السلطات السعودية انتهجت على امتداد السنوات الماضية سياسة انتقامية وكيدية ضد أهالي القطيف في المنطقة الشرقية”.

وأضافت المصادر “دون الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأيام هي أيام شهر رمضان المبارك، حاصرت القوات الأمنية التابعة للسلطات السعودية عدداً من المنازل جنوب بلدة سنابس في جزيرة تاروت بالمدرعات والمركبات الأمنية”.

واشارت المصادر الى ان “العناصر الامنية أقدمت على إطلاق الأعيرة النارية بطريقة عشوائية، ما أدى إلى حالة من الرعب والذعر في صفوف الاهالي من نساء وأطفال”.

المصدر: قناة نبأ