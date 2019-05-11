وزير الخارجية العراقي يتوجه للكويت لرئاسة اللجنة العراقية الكويتية المشتركة

يتوجه وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم إلى الكويت السبت، لرئاسة اللجنة الوزارية العراقية الكويتية المشتركة، ولقاء أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح. وذكر بيان للخارجية العراقية، صباح السبت “غادر وزير الخارجية محمد علي الحكيم البلاد متوجهاً إلى دولة الكويت على رأس وفد وزاريّ لترؤس أعمال اللجنة الوزارية المشتركة العراقـية-الكويتية، وتستمر أعمال اللجنة بالانعقاد لمدة يومين”. وأضاف البيان “من المؤمل أن يلتقي الوزير مع سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعددا من المسؤولين”.

وتابع البيان “يتوقـع أن يناقش الوفد عدداً من القضايا، والملفات المشترَكة بين البلدين، وسبل تفعيل ما يتم الاتفاق عليه عملياً بما يُساهم في تعزيز علاقات العراق مع جيرانه، والمنطقة”. ولفت البيان إلى أن الزيارة “في إطار حرص العراق على الارتقاء بأفق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين إلى مُستوى طموح الشعبين”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية