قوات الجيش السوري تستهدف تحركات الإرهابيين وتجمعاتهم في بلدة الهبيط بريف ادلب الجنوبي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2019 - 13:01
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قوات الجيش السوري تستهدف تحركات الإرهابيين وتجمعاتهم في بلدة الهبيط بريف ادلب الجنوبي
منذ 45 mins
11 May، 2019
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