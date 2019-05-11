الطقس نهاية الاسبوع قليل الغيوم مع ارتفاع بالحرارة

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاحد قليل الغيوم، مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، التي تتخطى معدلاتها الموسمية.

– الحال العامة: طقس ربيعي دافئ يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– السبت: غائم جزئيا، مع ضباب محلي على المرتفعات صباحا، وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل.

– الأحد: قليل الغيوم، مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية.

– الإثنين: صاف الى قليل الغيوم، مع ارتفاع اضافي محدود بدرجات الحرارة، وانخفاض في نسبة الرطوبة.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 11 الى 31 درجة، فوق الجبال من 8 الى 25 درجة، في الارز من 5 الى 20 درجة، في الداخل من 7 الى 31 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، يتحول الى شمالية شرقية ناشطة بدءا من بعد الظهر.

– الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.

– حال البحر: منخفض الموج.

– حرارة سطح الماء: 21°م.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية