مسلحون يقتلون أربعة مدنيين في وسط مالي

قتل مسلحون مجهولون الجمعة أربعة مدنيين في وسط مالي، كما ذكر مصدر أمني لوكالة “فرانس برس”.

وقال علي أوغوبارا لفرانس برس إن “أخي كان مع أشخاص آخرين عائدين على دراجة نارية من سوق باندياغارا، وفتح مسلحون النار عليهم”. وأضاف أن “أربعة مدنيين قتلوا على الفور وجرح اثنان آخران وفر المهاجمون على الفور”.

وأكد سيدو تيبينه المسؤول في جمعية تنمية دائرة باندياغارا. الوقائع. وقال “إنه هجوم جبان ووحشي، المدنيون كانوا يغادرون باندياغارا متوجهين إلى قرية تيغرو”، وتابع “نطلب من الحكومة المالية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أمن السكان المدنيين””.

وأشار إلى “وجود الكثير من الأسلحة والعصابات في المنطقة”، موضحا أنه تم نقل الجريحين إلى مركز صحي “للحصول على الإسعافات الأولية”.

وأكد مصدر أمني مالي أيضا مقتل “أربعة مدنيين بأيدي مسلحين بالقرب من باندياغارا”.

وكان 18 مدنيا قتلوا الأسبوع الماضي في كمينين نصبهما مسلحون بفارق يومين في المنطقة نفسها بوسط مالي.

وسيطرت على شمال مالي في آذار/مارس 2012 جماعات تكفيرية مرتبطة بتنظيم القاعدة، وقد طرد قسم كبير منها بفضل تدخل عسكري دولي أطلق في 2013 بمبادرة من

فرنسا، ولا يزال مستمرا.

ومنذ 2015 امتدت الهجمات إلى وسط مالي وجنوبها وحتى إلى دول الجوار خصوصا بوركينا فاسو والنيجر، وتضاف هذه الهجمات إلى نزاعات داخلية أوقعت أكثر من 500 قتيل في صفوف المدنيين في وسط مالي في 2018 بحسب الأمم المتحدة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية