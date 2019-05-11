الجهات المختصة تعثر على أسلحة وعتاد وأدوية بعضها “إسرائيلي” الصنع من مخلفات الإرهابيين في ريف القنيطرة (وكالة سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2019 - 11:09

الجهات المختصة تعثر على أسلحة وعتاد وأدوية بعضها “إسرائيلي” الصنع من مخلفات الإرهابيين في ريف القنيطرة (وكالة سانا)

منذ 24 mins 11 May، 2019
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