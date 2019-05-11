روسيا تجاوزت الولايات المتحدة في خفض سعر الدجاج

تمكنت روسيا من تخطي الولايات المتحدة، في خفض أسعار لحوم الدواجن في السنوات الأخيرة.

ونقلت وكالة “نوفوستي، عن خبراء في هذه السوق، قولهم: “وفقا للبيانات الإحصائية الرسمية، في عام 2018، بلغ متوسط سعر التجزئة في الولايات المتحدة 3.2 دولار للكيلوغرام، وفي روسيا – 2.1 دولار”.

ويقول الخبير الاقتصادي إيليا بيرزنيوك: “من الصعب علينا التنافس في السعر، مع الدولة الرائدة في العالم في مجال إنتاج لحوم الدجاج- البرازيل، ولكن مع الولايات المتحدة ، يمكننا التنافس في الأسواق العالمية منذ فترة طويلة”.

وأشار الخبير، إلى أن استهلاك لحوم الدواجن للفرد، تضاعف في روسيا منذ منتصف التسعينات وحتى الآن، بمقدار ثلاثة أضعاف ووصل إلى 35 كيلوغراما.

وأوضح الخبير:”في بداية التسعينات، كانت روسيا تستورد ثلثي لحوم الدواجن المستهلكة من الخارج، أما الآن فبات الإنتاج الوطني، يلبي حاجة الاستهلاك المحلي بالكامل تقريبا.

المصدر: روسيا اليوم