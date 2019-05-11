وهاب:الحكومة لم تعد قادرة على محاربة الفساد والاصلاح يبدأ بالكبار وليس الصغار

أكّد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب على أن الحكومة لم تعد قادرة على محاربة الفساد، داعياً الى البدء بعمل جدّي، مضيفاً “يلهوننا بالقشور دون الذهاب الى المسألة الأساسية”.

واعتبر وهاب في حديث تلفزيوني أن “أكبر عملية فساد هي المعركة التي تحصل على القضاء عبر تركيب الملفات عليه”، مطالباً فخامة الرئيس العماد ميشال عون بوقف هذه المهزلة وحماية القضاء”، معتبراً أن القاضي الشريف هو الذي يجرؤ على إقرار العدل بين الناس”.

واوضح ان “النيابة لا تصنع رجال بل الرجال هم الذين يصنعون مواقعهم”، مؤكداً على أن “الزبائنية السياسية موجودة بسبب النظام اللبناني القائم”، مضيفاً “يكفي كذباً على الناس، فـ 4 ملايين دولار خصم من معاشات النواب تذهب هدراً في الفيول والفايبر أوبتيك”، موضحاً أن “منظومة الفساد ليست منظومة رسمية بل منظومة رسمية شعبية”، مضيفاً “إن مجلس إدارة فيه 5 أو 6 متعهدين يعمل لديهم السياسيين وينزعجون إذا طالبنا بمحاسبة أحد المتعهدين”.

ورأى وهاب أن “الظروف في لبنان سيئة ولا وجود لأي نية بالتحسن”، لافتاً الى وجود محاولة لـ”ضرب الصغار لحماية الكبار”، معتبراً أن “الإصلاح يبدأ بالكبار وليس الصغار”، مضيفاً أنه “إذا عصا الإصلاح معي سأصنع قانوناً ليمنع الفساد”.

المصدر: وكلات