واشنطن ترسل سفينة حربية وبطارية صواريخ باتريوت إلى المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 11 2019 - 01:43

واشنطن ترسل سفينة حربية وبطارية صواريخ باتريوت إلى المنطقة

منذ 28 mins 11 May، 2019
سفينة حربية اميركية
أخبار دولية - الولايات المتحدة

قررت الولايات المتحدة الأميركية اليوم السبت، إرسال سفينة يو إس إس أرلنغتون المتخصصة بدعم الهجمات البرمائية وبطارية صواريخ باتريوت إلى “الشرق الأوسط”.

وقال البنتاغون في بيان: ” وافق القائم بأعمال وزير الدفاع بوضع سفينة يو إس إس أرلنغتون وبطارية صواريخ باتريوت تحت تصرف المسؤول عن القيادة المركزية الأميركية استجابة لطلب القيادة الأولي”.

وأضاف البيان: ” هذه الأسلحة ستكون جزءًا من مجموعة حاملة الطائرات الأميركية” أبراهام لينكولن “الهجومية وفرقة العمل التابعة للقوات الجوية الأميركية في الشرق الأوسط ردًا على دلائل لاستعداد إيران المتزايد للقيام بعمليات هجومية ضد القوات الأميركية ولحماية مصالحنا” على حد تعبيره.

المصدر: سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة