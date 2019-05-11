#الحديدة: استشهاد طفل متأثرا بجراحه التي أصيب بها بقصف الغزاة والمرتزقة على شارع زايد – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
May 11 2019 - 01:44
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
10 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
مجلس الامن القومي الايراني: عند الضرورة سنتخذ اجراءات أشد من الانسحاب من الاتفاق النووي
مجلس الامن القومي الايراني: الانسحاب من الاتفاق النووي سيتم على مراحل ومن دون توقف
رئيس مجلس النواب نبيه بري يستقبل في عين التينة وزير الخارجية جبران باسيل حيث بحثا الاوضاع العامة والموازنة العامة
باسيل بعد اللقاء: سنذهب الى موازنة تقشفية ونتضامن للخروج باجراءات تخلص الناس وسنترجم ذلك بالتعاون داخل الحكومة
باسيل: نسقنا الموقف بشأن موضوع الحدود البحرية والبرية واسرائيل اعجز من ان تمد يدها على ثرواتنا
هيئة التنسيق النقابية تدعو الى الاضراب العام والشامل نهار السبت ودعت الى التجمع في ساحة رياض الصلح
مجلس الوزراء يخفض المنح المدرسية بنسبة 15% ما عدا الموظفين التابعين لتعاونية موظفي الدولة
الصحة الفلسطينية: استشهاد المواطن عبدالله عبد العال متأثرا بجراح اصيب بها خلال مشاركته في مسيرات العودة
إصابة عدد من الشبان الفلسطينيين بعد اطلاق جنود الإحتلال الرصاص باتجاههم خلال مشاركتهم في مسيرات العودة شرق غزة
قوات الإحتلال الصهيوني تستهدف مسيرات العودة شرق جباليا شمال قطاع غزة بالقنابل الغازية
الهيئة العليا لمسيرات العودة: صفقة القرن تستهدف امتنا العربية والاسلامية وندعو لمقاطعة العدو ووقف الهرولة الى التطبيع
المبعوث الاميركي: حماس والجهاد هما العقبة أمام التسوية وليس مستوطنات اسرائيل
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يبدأ زيارة الى روسيا يوم الأحد ويلتقي نظيره سيرغي لافروف والرئيس فلاديمير بوتين
قوات الجيش السوري تدمر قواعد صواريخ غراد وآليات للارهابيين في حوش القصابين بريف إدلب الجنوبي
نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: موسكو عرقلت بيانا في مجلس الامن الدولي حول سوريا حاول تشويه الأوضاع في ادلب
المكتب السياسي لأنصار الله يجدد ادانته للحصار الذي تتعرض له منطقة الدريهمي بمحافظة الحديدة
أنصار الله: نأسف للصمت المخزي الذي تنتهجه الأمم المتحدة تجاه المأساة الانسانية بحق المدنيين في الدريهمي
نجران: صد محاولة تقدم لقوى العدوان السعودي الامريكي قبالة موقع السديس وقتل وجرح عدد منهم
تظاهرات حاشدة في العاصمة الجزائرية وعدد من المدن للمطالبة برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة
الشرطة الجزائرية تغلق جميع المنافذ المؤدية الى ساحة البريد عقب خروج الآلاف في تظاهرات ترفع شعارات ضد رموز النظام
أ ف ب: فنزويلا تعلن اعادة فتح حدودها مع البرازيل
وكالة الانباء التونسية: وفاة 70 مهاجرا غرقا وانقاذ 16 قبالة السواحل التونسية
قائد الجيش السريلانكي: منفذا هجوم عيد القيامة كانوا على صلة بتنظيم داعش الارهابي
مستشار في الرئاسة الفرنسية: نأمل أن تدفع الإنتخابات الأوروبية الأحزاب البريطانية الى الوصول لاتفاق بشأت بركسيت
ترقبوا نشرة أخبار المنار الرئيسية عند الساعة الـ 19:15 بتوقيت بيروت طيلة شهر رمضان المبارك بدلاً من الساعة 19:30
تتابعون برنامج "بانوراما اليوم" عند الساعة الـ11 مساء كل يوم أربعاء طيلة أيام شهر رمضان المبارك
لمراسلة قناة المنار والاطلاع على أخبارنا زوروا موقعنا: www.almanar.com.lb ـ media@manartv.com.lb
مؤسسة الشهيد تعلن استقبال تبرعاتكم وتكفل أيتام الشهداء طيلة أيام شهر رمضان المبارك على الرقم 70/129100 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تستقبل كفالات الأيتام والصدقات وبدلات الإفطار وإطعام المساكين والحقوق الشرعية للمساهمة الاتصال على 01/555717_76/641631
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لتبرعاتكم لمائدة الإمام زين العابدين في بيروت وضواحيها: 01277519 / 03745241 - الجنوب الثانية:03473922 /70482328 / 03902748
#الحديدة: استشهاد طفل متأثرا بجراحه التي أصيب بها بقصف الغزاة والمرتزقة على شارع زايد
منذ 31 mins
11 May، 2019
التعليقات
ذات صلة
واشنطن ترسل سفينة حربية وبطارية صواريخ باتريوت إلى المنطقة
نائب رئيس الوزراء الصيني: الصين سترد على زيادة الرسوم الجمركية الأميركية
وزارة الحرب الاميركية: ارسال هذه الاسلحة سيكون رداً على دلائل لاستعداد إيران المتزايد للقيام بعمليات هجومية ضد القوات الأميركية ولحماية مصالحنا (سبوتنيك)
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}