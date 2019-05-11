نائب رئيس الوزراء الصيني: الصين سترد على زيادة الرسوم الجمركية الأميركية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2019 - 01:43

نائب رئيس الوزراء الصيني: الصين سترد على زيادة الرسوم الجمركية الأميركية

منذ 50 mins 11 May، 2019
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