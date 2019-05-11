وزارة الحرب الاميركية: ارسال هذه الاسلحة سيكون رداً على دلائل لاستعداد إيران المتزايد للقيام بعمليات هجومية ضد القوات الأميركية ولحماية مصالحنا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2019 - 01:44

وزارة الحرب الاميركية: ارسال هذه الاسلحة سيكون رداً على دلائل لاستعداد إيران المتزايد للقيام بعمليات هجومية ضد القوات الأميركية ولحماية مصالحنا (سبوتنيك)

منذ 52 mins 11 May، 2019
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