وزارة الحرب الاميركية تعلن ارسال سفينة حربية وبطارية صواريخ باتريوت إلى الشرق الأوسط (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2019 - 01:43

وزارة الحرب الاميركية تعلن ارسال سفينة حربية وبطارية صواريخ باتريوت إلى الشرق الأوسط (سبوتنيك)

منذ 52 mins 11 May، 2019
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