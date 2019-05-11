الجيش : اتمام الخطوات الأولى لإنهاء المظاهر المسلحة وإزالة الحواجز في مخيم المية ومية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “متابعة لجهودها في سبيل إرساء الاستقرار على جميع الأراضي اللبنانية، قامت قيادة الجيش وبالتنسيق مع قيادات الفصائل الفلسطينية المتواجدة في مخيم المية ومية، بتكثيف الجهود وعقد عدة اجتماعات للتوصل إلى إرساء قواعد تفكيك الحالة العسكرية في المخيم. ونتيجة لذلك، تمت بتاريخه الخطوات الأولى لإنهاء المظاهر المسلحة وإزالة الحواجز وتفكيك المربعات الأمنية وإقفال المكاتب بإشراف القيادة وبالتنسيق مع الفصائل. كما تؤكد قيادة الجيش حرصها الدائم على تأمين الاستقرار على جميع الأراضي اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام